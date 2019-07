La scuola primaria di Bagnolo Mella per un anno si trasferisce all’oratorio.

La primaria all’oratorio

L’Amministrazione comunale di Bagnolo Mella e l’oratorio San Luigi hanno stipulato una convenzione per l’utilizzo delle aule previsto per il prossimo anno scolastico.

L’edificio di via Bellavere necessita di una riqualificazione e questo renderà inevitabile il trasferimento delle classi lì ospitate in altre strutture.

In questo senso, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, è maturata la decisione di collocare le classi prime nell’edificio di via XXVI Aprile, mentre quelle dalla seconda alla quinta utilizzeranno le aule dell’oratorio che solitamente servono per il catechismo nel fine settimana.

Una sistemazione che verrà adottata con l’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 e che si protrarrà sino al 31 agosto 2020.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da oggi, venerdì 12 luglio.

