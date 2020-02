La maestra Antonietta Alberti è stata premiata a Barbariga con lo Sperone d’oro.

Premiata la maestra Antonietta

Quando pensi alla scuola dell’infanzia Cavalier Zucchi non puoi non pensare alla maestra Antonietta Alberti.

Per 40 anni infatti è stata la colonna portante dell’asilo e ha fatto crescere intere generazioni di bambini.

Ora, dopo quarant’anni passati alla scuola dell’infanzia Cavalier Zucchi (e 42 complessivi di carriera di maestra) si potrà godere la meritata pensione, ammirando lo Sperone d’oro, il riconoscimento che le è stato dato dall’Amministrazione comunale di Barbariga. “Sono tante le generazioni di Barbariga che hanno goduto della sua bravura – ha spiegato il sindaco Giacomo Uccelli – Questo riconoscimento è più che meritato e premia la dedizione e l’amore che ha messo nel suo lavoro”.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da oggi, venerdì 14 febbraio.

TORNA ALLA HOME PAGE