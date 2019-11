“Interconnettiamoci…ma con la testa” è il titolo dell’interessante incontro che si è svolto questa mattina nel teatro San Giorgio di Dello.

Meraviglie e pericoli della rete

La conferenza, promossa dal Lions Club Dello, in collaborazione con il Comune e l’Istituto comprensivo G. Agosti, ha avuto come uditori gli studenti della classe V della scuola primaria e delle classi I e II della Secondaria. Più di trecento giovani hanno ascoltato un relatore d’eccezione: Piero Fontana, coordinatore del service nazionale “Interconnettiamoci…ma con la testa”. Durante la mattinata sono state affrontate diverse tematiche volte non a creare allarmismo ma consapevolezza: internet è un mondo meraviglioso e pieno di possibilità, ma, proprio come nella vita reale, anche perché la vita in rete è reale, si devono usare comportamenti etici, legali e consapevoli. “Vedere il teatro San Giorgio pieno è già una immensa soddisfazione”, ha esordito il primo cittadino Riccardo Canini che ha partecipato insieme alla dirigente scolastica Rita Scagliola, al governatore distretto 108 1b 2 Italy ed alla presidente del Lions Club Dello Graziella Fizzardi Scotuzzi, alla vice presidente Rossana Camper, al cerimoniere Sara Barbi ed al referente service nazionale distretto 108 1b 2 Franco Masseroni.

