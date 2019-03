Il presidente della Provincia ha fatto tappa a Chiari per programmare il futuro dell’Einaudi. Samuele Alghisi è stato accolto dalla dirigente Vittorina Ferrarri e dall’Amministrazione.

L’ampliamento dell’Einaudi diventerà realtà. L”idirizzo tecnico e professionale dell’Agrario cresceranno. Lo ha ribadito anche il presidente della Provincia di Brescia Samuele Alghisi che questa mattina ha fatto visita all’Istituto clarense. Alghisi è stato accolto dalla dirigente Vittorina Ferrari, che in soli 5 anni è riuscita a raddoppiare il numero degli studenti iscritti alla scuola e dare vita all’indirizzo, che tra i tanti offerti dalla scuola, ancora non aveva nulla. Presenti anche il sindaco Massimo Vizzardi e il vicesindaco Maurizio Libretti che in questi anni hanno collaborato con la scuola e gli studenti, in prima linea i rappresentati di istituto e della consulta. Proprio questi ultimi hanno posto domande al presidente e illustrato la loro progettualità. Alghisi ha confermato che alcuni finanziamenti sono già stati stanziati per la scuola (circa 1 milione e 3), ma sta puntando a fare di più per raggiungere la spesa completa (che si aggira intorno ai 2 milioni). La visita si è conclusa con un tour della scuola e un piccolo rinfresco.

