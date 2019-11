Il canale radio podcast presente sulla piattaforma Radio IT approfondisce molteplici tematiche inerenti alle soluzioni offerte da NFON in merito alla comunicazione digitale ottimizzata. Un sistema di comunicazione unificata altamente rivoluzionario che ottimizza i processi di interazione intra ed extra aziendale attraverso l’utilizzo della rete internet. Il passo verso il futuro che collega l’evoluzione digitale al mondo della comunicazione telefonica professionale.

Il podcast di NFON mette a disposizione dei canali di approfondimento che sviscerano nel dettaglio i vantaggi del servizio di Cloud PBX in termini di gestione e ottimizzazione dei processi aziendali. Il podcast ha come principale funzione quella di fornire tutte le informazioni necessarie per comprendere come funziona questa innovazione tecnologica, evidenziandone le peculiarità e dettagliandone i vantaggi.

Il Cloud PBX è un sistema di comunicazione virtuale che utilizza il cloud senza la necessità di essere installato in loco, in grado di velocizzare le facilitare il flusso comunicativo tra azienda, collaboratori e clienti. Tutto attraverso il web.

Non graveranno più sull’azienda le spese di installazione, manutenzione ordinaria ed eventuali malfunzionamenti su cui intervenire tempestivamente. NFON si occuperà di tutto, fornendo un servizio completo e funzionale a 360 gradi ad un canone mensile concordato secondo le necessità delle aziende che si abbonano al servizio.

Questo e molti altri argomenti sono raccontati in diversi episodi proposti dal podcast online di RADIO IT, un modo alternativo e rilassante per capire più a fondo questo fondamentale passo verso il futuro.