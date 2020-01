Il Comune di Bagnolo Mella, durante le vacanze, ha messo mano alle scuole e agli impianti sportivi.

Interventi sulle scuole e sugli impianti sportivi

L’Amministrazione comunale di Bagnolo Mella ha deciso di far coincidere il periodo delle vacanze natalizie con una serie di interventi di risistemazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici del territorio.

L’intento è stato ovviamente quello di sfruttare i giorni nei quali gli studenti sono stati a casa per effettuare i lavori che occorrono senza creare disagi o disturbi e fare in modo che i ragazzi, una volta tornati in classe, potessero trovare le rispettive scuole nelle migliori condizioni possibili.

E’ questo il caso della scuola primaria di via XXVI Aprile, l’immobile scolastico maggiormente «datato» a Bagnolo, che ha richiesto soprattutto per il soffitto un intervento generale di messa in sicurezza proprio per risolvere una volta per tutte e nel migliore dei modi la situazione. Ma anche la palestra delle scuole medie di viale Europa è stata sottoposta a un’importante «maquillage»: sono stati completati nei dettagli alcuni interventi avviati nelle scorse settimane, c’è stata la tinteggiatura dei locali, sono state posizionate le nuove spalliere, sono stati messi a disposizione i nuovi materassi e negli spogliatoi sono stati collocati i nuovi arredi.

Circolo Tennis

Rimanendo sempre in viale Europa, ma spostandosi verso il Circolo Tennis attiguo alla palestra delle scuole medie, nei giorni scorsi, attraverso tre intense giornate di lavoro svolte con grande maestria dalla ditta incaricata, è stato collocato il nuovo telone su uno dei due campi coperti che era stato gravemente lesionato dal maltempo di agosto. L’intervento di copertura nel nuovo anno sarà poi affiancato dalla realizzazione del nuovo impianto di riscaldamento che renderà così particolarmente efficiente ed accogliente uno dei due campi coperti che vengono frequentati con costanza dagli appassionati di tennis di Bagnolo.

