I migliori studenti di matematica a Passirano

L’istituto comprensivo di Passirano, con il patrocinio dell’Amministrazione franciacortina, assieme a Kangourou Italia, ha organizzato nel weekend una gara a squadre per i diversi istituti della zona. La finalità della manifestazione è stata quella di promuovere la cultura dei numeri, avvicinare i giovani al mondo della matematica. Fulcro della mattinata il lavoro in squadra e la capacità di orientarsi in un confronto aperto. Jolly, strategie, tempistiche per risolvere i quiz hanno differenziato il lavoro dei diversi poli scolastici.

7 i membri di ogni squadra, 90 i minuti per risolvere i problemi. In tanti hanno tifato sugli spalti del Palaverde di Passirano.

I diversi team

57 i team in gara. Questi gli istituti che si sono sfidati nella gara di sabato 11 gennaio: Salo’, Gardone Riviera, Brescia città, Nave, Roncadelle, Carpenedolo, Provaglio d’Iseo, Cologne, Erbusco, Gussago, Travagliato, Pralboino, Pavone Mella, Darfo Boario Terme, Monticelli Brusati, Ome, Polaveno, Botticino, Lumezzane, Passirano, Leno, Ospitaletto, Capriolo, Cazzago San Martino, Pontoglio e Casto. Dalle valli alla città, dal lago alla bassa, in centinai si sono sfidati per risolvere rebus, quiz e problemi di logica.

Le squadre

Nel prossimo numero del netweek di venerdì 17 un ampia galleria fotografica sarà riservata ai ragazzi che hanno partecipato all’evento culturale ed educativo.

