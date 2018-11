Genitori in lizza per gli otto posti in Consiglio d’Istituto a Travagliato. Age e Comitato genitori hanno presentanto due liste distinte per le elezioni di domenica e lunedì.

Genitori in lizza per gli otto posti in Consiglio d’Istituto

Le liste sono state presentate, i programmi pure. La campagna elettorale si sta chiudendo e Travagliato è chiamata alle urne. I candidati al Consiglio sono carichi e tra domenica e lunedì si andrà a votare. Peccato però, se così si può dire, che non si stia parlando delle Amministrative (per quelle è prestissimo). La “politica” in questione è quella scolastica e i candidati sono i genitori degli alunni del comprensivo, in lizza per le otto poltrone ai banchi del Consiglio d’istituto che resterà in carica per i prossimi tre anni.

Diversamente dalle elezioni precedenti, quest’anno i genitori hanno presentato non una, ma due liste distinte, Age e Comitato genitori.

