Dopo 40 anni Ermelina Ravelli saluta il Capirola. La storica preside dell’Istituto lenese a settembre andrà in pensione: a sostituirla sarà Gianmarco Martelloni.

Arriva la pensione

Le nuove nomine (e le riconferme) dei dirigenti scolastici delle scuole di tutta la provincia sono state annunciate giovedì. Anche per il Capirola di Leno è previsto un cambio di vertici: dopo quarant’anni fra le mura dell’Istituto per Ermelina Ravelli è giunto il tempo di salutare insegnanti e studenti e di godersi la meritata pensione. Approdata a Leno nel 1978 come insegnate, la Ravelli ha ricoperto il ruolo di dirigente scolastico (o preside, come preferiva lei) a partire dal 1989. In questi trent’anni la Ravelli ha saputo fare crescere e ampliare le Istituto con la creazione di nuovi indirizzi, l’attenzione all’internazionalizzazione e alle lingue e, soprattutto, per gli studenti.

