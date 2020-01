Donato un defibrillatore alla scuola dell’infanzia Elsa Borelli.

Donato un defibrillatore all’asilo

Un gesto di generosità che può salvare delle vite.

La ditta Globo Srl di Verolanuova ha infatti donato alla scuola dell’infanzia Elsa Borelli di San Paolo un defibrillatore semiautomatico a protezione dei bambini e del personale scolastico e finanziato il corso di formazione per l’utilizzo dello stesso per sei insegnanti della scuola.

Un dono davvero prezioso e inaspettato che arriva proprio a seguito dell’importantissimo corso di primo soccorso pediatrico che la scuola aveva organizzato la scorsa primavera, senza del quale, il Dae (defibrillatore automatico esterno) sarebbe stato pressoché inutile.

“È davvero un piacere ora poter dire a gran voce che la nostra scuola sarà in grado di offrire una maggior tutela all’interno di una struttura nella quale i nostri bambini trascorrono tante ore della propria vita” ha commentato il presidente del Cda Alessandro Monteverdi.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola d a oggi, venerdì 10 gennaio.

TORNA ALLA HOME PAGE