Cotonella Spa e Netweek, il nostro gruppo editoriale, saranno le due imprese protagoniste del prossimo incontro bresciano del Circolo delle Imprese in programma martedì 20 novembre, con inizio alle ore 19,30, in occasione dell’aperitivo previsto nella Bottega Portici della Food Curt del Franciacorta Outlet, a Rodengo Saiano (nella foto: Salini, Fiorentino, Galione).

Cotonella Spa e Netweek nel Bresciano

Silvia Zannier, responsabile Comunicazione e Marketing di Cotonella Spa, racconterà la storia di successo di questa splendida realtà bresciana nata nel 1972 a Edolo come un piccolo laboratorio specializzato nell’intimo conto terzi, poi trasferitasi a Sonico e oggi diventata leader in Italia nell’underwear di qualità distribuita in tutti i circuiti commerciali con una produzione in grado di interessare un target trasversale per profondità di gamma e di prezzo. Un’azienda che oggi occupa quasi 100 dipendenti con un fatturato vicino ai 30 milioni di euro.

Promuove Circolo delle imprese

A presentare il primo circuito di media locali in Italia sarà invece Riccardo Galione, vice president Sales and Marketing di Netweek Spa. Un gruppo presente il 6 regioni con 66 settimanali di informazione locale cartacei, 29 edizioni di quotidiani online, 600 autori e 130 agenti commerciali

All’incontro di Rodengo Saiano interverranno anche l’eurodeputato Massimiliano Salini, membro della Commissione Industria e Ricerca del Parlamento europeo, e il consigliere regionale Gabriele Barucco.

Il Circolo delle Imprese, guidato dal presidente Alessandro Fiorentino, è nato nel 1995 e conta oltre 4.000 imprese distribuite prevalentemente in Lombardia e con questo evento al Franciacorta Outlet conta di rafforzare ulteriormente la propria presenza nell’area bresciana.