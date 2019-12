Consegnate le borse di studio a Castrezzato. La cerimonia si è svolta questo pomeriggio in sala consiliare.

Una cerimonia per celebrare il valore dello studio e dell’impegno. Questo pomeriggio sono state consegnate a Castrezzato le borse di studio, ma anche i premi di merito agli studenti meritevoli. Davanti a un volto pubblico, la consegna è avvenuta alla presenza dell’Amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Aldi, della Giunta e dei consiglieri. Il vicesindaco Annarosa Terlenghi, anche assessore all’Istruzione, ha rimarcato la necessità di riconoscimenti come questi per far continuare un percorso ai giovani studenti, cittadini di domani. Anche l’Avis ha consegnato un suo premio di merito ad una studentessa avisina. Presente anche Ettore Bonara dell’Autodromo di Franciacorta.

L’articolo completo sarà in edicola sul ChiariWeek della prossima settimana.

