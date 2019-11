Cittadinanza onoraria per la preside del Capirola di Leno. La dirigente Ermellina Ravelli è stata omaggiata questa sera in Consiglio comunale.

Cittadinanza onoraria

Un momento importante per tutta la comunità. Questa sera, in Consiglio comunale, la preside Ermelina Ravelli è diventata cittadina onoraria di Leno. La dirigente dell’Istituto Capirola ha ricevuto l’importante riconoscimento dal sindaco Cristina Tedaldi. La Ravelli ha guidato la scuola per 30 anni: a lei il merito di aver contribuito per la realizzazione della cittadella degli studi al centro del paese che ora conta oltre 1.500 studenti.

