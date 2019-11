I servizi di telefonia aziendale si dividono principalmente in due categorie: il centralino tradizionale ed il centralino in cloud.

Il centralino tradizionale, ormai obsoleto di fronte alla sorprendente innovazione tecnologica rappresentata dal mondo digitale, fornisce alle aziende una gestione costantemente rallentata dai limiti che esso impone. Partendo dalle problematiche di installazione, passando dalla collocazione fissa delle linee utilizzabili (e non sfruttabili attraverso lo smartworking) e concludendo con i continui aggiornamenti e le costanti manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per la corretta fruibilità del servizio di comunicazione.

Il centralino in cloud, introdotto nel mercato da NFON, l’unico provider di servizi di Cloud PBX paneuropeo costituisce una efficace alternativa ai servizi di telefonia aziendale, proponendo un sistema rivoluzionario ed innovativo in grado di offrire molteplici vantaggi ai propri utilizzatori.

Il primo importante vantaggio è costituito dall’eliminazione dell’installazione di un dispositivo hardware in azienda. La gestione del servizio totalmente digitale è affidata a NFON a 360 gradi, così come sono a suo completo carico anche i costi di gestione ordinaria e straordinaria. La spesa a cui l’azienda è sottoposta si limita all’ammontare del canone periodico prestabilito in fase di accordi tra NFON e l’azienda.

Il secondo vantaggio è strettamente legato ad un notevole aumento della flessibilità aziendale. L’utilizzo del Cloud PBX consente all’azienda e ai propri collaboratori di averne accesso in qualunque luogo sia dotato di una connessione internet. Questa importante innovazione consente di poter esercitare la propria professione in qualunque luogo si desideri ottenendo la stessa efficienza comunicativa presente in sede aziendale.

La possibile integrazione del Cloud PBX agli applicativi CRM consente inoltre di collegare il database della gestione clienti ai propri sistemi telefonici: sarà dunque sufficiente un clic per mettersi in contatto con chiunque sia stato inserito negli applicativi aziendali.