Celebrata a Castrezzato la Giornata dei diritti dell’infanzia. La cerimonia è stata ridimensionata a causa del maltempo, ma è stata ugualmente un successo.

Giornata dei diritti dell’infanzia

Al polo scolastico, questa mattina, si è tenuto un momento didattico dedicato ai bambini e ai diritti. Le classi dell’Istituto si sono riunite nel piazzale della scuola di via Marconi per un momento di commemorazione e di educazione. Il 20 novembre è infatti la Giornata Mondiale dei diritti dei bambini e quest’anno si festeggia il 30esimo della carta dei diritti per l’infanzia. Presenti anche il sindaco Giovanni Aldi, il dirigente scolastico Giovanni Montanaro, una delegazione della sezione Unicef provinciale e una delegazione ministeriale. Tanti anche i genitori che hanno partecipato attivamente.

