Installati distributori d’acqua, basta plastica alla materna di Dello.

Stop alla plastica alla materna

Il rispetto per l’ambiente si impara da bambini.

E’ questa la filosofia che ha portato la scuola materna «Maria Conti» di Dello a eliminare le bottiglie e i bicchieri di plastica.

In ogni sezione infatti sono stati installati i distributori dell’acqua per far in modo che le bottiglie e i bicchieri di plastica siano ridotti al lumicino, se non proprio azzerati.

