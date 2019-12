L’asilo di via Nenni è stato riconosciuto tra le eccellezze dell’edilizia scolastica.

Bagnolo tra le eccellenze

Scuole sicure. Ma anche scuole nuove e all’avanguardia. Sono stati presentati oggi a Roma al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca i progetti-pilota del primo piano per l’edilizia scolastica realizzati dal MIUR grazie al contributo della BEI (la Banca Europea per gli Investimenti) e di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che stipula i mutui con le regioni. Cinquemila circa i cantieri già chiusi o in via di chiusura e tra questi sono stati evidenziati 32 progetti di alta qualità, tra i quali appunto l’asilo di via Nenni di Bagnolo Mella per la capacità di innovazione e la sostenibilità dell’edificio. “Siamo davvero molto soddisfatti perrché questo riconoscimento da una parte ha accertato come Bagnolo abbia utilizzato bene il finanziamento ricevuto e dall’altra perchè è stato certificato che l’asilo di via Nenni è un vero e proprio gioiello” hanno commentato il sindaco Cristina Almici e il suo vice Pietro Sturla presenti oggi a Roma.

