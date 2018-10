Livornese, classe ’66, laureato in Economia e Scienze Politiche, Benvenuti è stato indicato all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione, quale Direttore Generale di Sias, la società – federata all’Automobile Club d’Italia – che dal 1922 ha in gestione l’Autodromo di Monza.

Fin dagli esordi, Pietro Benvenuti si è sempre occupato del mondo del motorsport. Dopo alcune esperienze nell’organizzazione di eventi motoristici, è diventato Direttore Marketing del Misano World Circuit.

Dal 2012 al 2015 è stato Direttore Generale dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Per i successivi due anni ha ricoperto l’incarico di Business Coordinator del team di MotoGP, Gresini Racing. Infine, da febbraio di quest’anno, ha ricoperto l’incarico di Direttore Commerciale per Autodromo Nazionale Monza SIAS SpA con operatività nel Marketing e nella Comunicazione.

“Sono felice che i Soci, Automobile Club d’Italia e Ac Milano, e il CdA abbiano riposto in me la fiducia necessaria per affidarmi il ruolo di Direttore Generale del circuito più importante d’Italia – ha fatto sapere Benvenuti in una nota -Proseguirò il cammino che ho iniziato al mio ingresso in Sias, potendo contare sull’appoggio degli Organi direttivi dell’azienda e sulla collaborazione di tutto il personale. Ci aspetta una sfida importante per condurre l’Autodromo di Monza a festeggiare il centenario dalla sua fondazione”.