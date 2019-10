Assemblea Assolombarda 2019: l'intervento integrale del presidente Bonomi

All’assemblea generale della più grande associazione di imprenditori a livello nazionale (“L’impresa di servire l’Italia” il titolo, anche del cortometraggio dedicato che potete vedere in apertura) , tutte le più alte cariche dello Stato. Il Teatro alla Scala di Milano ha accolto giovedì 3 ottobre 2019 non solo il premier Giuseppe Conte, ma anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Presente anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ad accoglierli Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, che raggruppa le imprese della Città metropolitana di Milano e delle province di Monza Brianza e Lodi. Previsto anche l’intervento del presidente di Confindustria nazionale Vincenzo Boccia.

“A questa duplice reazione al rallentamento mondiale si è aggiunta la risposta politica dei cittadini europei alla sfida del sovranismo. Ne sono espressione diretta l’accordo tra le diverse famiglie politiche “storiche” europee che ha portato alla nascita della nuova Commissione Europea, guidata da Ursula von der Leyen; il grande accordo anti-sovranista in Germania, per non prestarsi a governi con AfD né locali né nazionali; e infine l’appassionata resistenza trasversale in atto in UK contro la No Deal Brexit, che esporrebbe il Paese e l’intera UE a danni difficilmente calcolabili”.

“La frenata della crescita ha indotto le banche centrali dell’Occidente a modificare il proprio orientamento, e da un’uscita delle politiche di sostegno al mercato siamo tornati a un orizzonte di politiche monetarie lasche, per sostenere la crescita. La BCE in particolare continua con le sue misure straordinarie a ‘comprare tempo’ che i governi italiani – a differenza di altri, in Europa – sin qui non hanno messo a frutto per riforme vere e serie”.

“Dalla fine del 2017 avevamo iniziato ad evidenziare i rischi del ritorno al protezionismo collegati alla guerra dei dazi, la via sin qui seguita dall’amministrazione Trump. Gli effetti si sono duramente manifestati. Il commercio mondiale frena da allora. Ne è diretta espressione la frenata del cuore della manifattura europea, tedesca e italiana. Anche negli USA, pur con un boom di occupati che investe però principalmente lavori di bassa qualità e qualifica, il morso delle tariffe più elevate ha iniziato a manifestarsi in molti settori”.

Bonomi ha ringraziato con particolare calore Mario Draghi: “Un grande italiano. Bisogna ricordarlo sempre: a lui l’Italia e l’Europa devono molto”.

“Questo nuovo quadro – ha detto Bonomi – disegna una cornice propizia all’Italia. Questo è il compito essenziale che spetta al nuovo Governo”. Bonomi si è rivolto a Conte: “Noi apprezziamo vivamente l’impegno che ha assunto. A un nuovo tono. Di profondo rispetto istituzionale. Di deliberata costruttività nei confronti dell’Europa e del rispetto delle sue regole. Di ascolto vero con le parti sociali: impresa, sindacati e società civile. Però, Presidente, vogliamo essere chiari con lei. Apprezziamo i nuovi propositi. Ma non dimentichiamo quello che abbiamo visto e sentito nei 14 mesi precedenti. Non dimentichiamo che quel Governo ha promesso di cancellare la povertà, invece ci ha restituito alla stagnazione”.

“Questa di Assolombarda è la mia terza Assemblea – ha detto Bonomi –. E a ognuna di queste mi sono dovuto rivolgere a un governo diverso in carica. A ogni Assemblea ci siamo ritrovati un governo che ci diceva che per Alitalia dietro l’angolo c’era una soluzione di mercato, con un prestito ponte che sarebbe dovuto durare tre mesi, poi sei, poi nove. Sono passati più di 28 mesi: il prestito ponte è diventato permanente, e la soluzione non c’è ancora. E quella indicata ancora oggi non è una soluzione di mercato: è di ristatalizzarla. E noi qui in Assolombarda guardando i numeri proprio non riusciamo a capire il perché, tutti i partiti da sinistra a destra vogliano ristatalizzarla”.

“Uso l’esempio di Alitalia – ha detto Bonomi – per sottolineare le discontinuità vere che ci attendiamo. Se dismettiamo le continue polemiche contro la UE e l’euro, la BCE e Banca d’Italia, che ci hanno portato ad aggravare i costi del debito pubblico e a un sempre maggiore isolamento sui dossier comuni, se la smettiamo di credere che sia una buona politica estera compiere azioni di unilaterale favore verso Russia e Cina al di fuori del concerto NATO e UE, guadagneremo non solo più rispetto ma anche vantaggi economici bilaterali che altre grandi nazioni occidentali hanno ottenuto in misura assai maggiore”.

“Diciamolo forte – ha proseguito Bonomi –. Questi vantaggi per noi imprese non significano porte aperte a più deficit e debito nella finanza pubblica. Deficit e debito vanno ridotti non perché ce lo chiede o impone l’Europa. Ma perché è primario interesse nostro. Dei nostri figli. Se bastasse il deficit per crescere dovremmo essere in testa alle graduatorie di aumento del PIL europeo: abbiamo sempre accompagnato sia recessione sia crescita con il deficit pubblico. Per questo ci siamo battuti in Assolombarda con grande fermezza, negli ultimi 28 mesi”.

“Non spetta a noi imprenditori sostituirci ai partiti – ha detto Bonomi – non diamo giudizi politici sul perché qualcuno abbia creduto di ottenere in poche settimane nuove elezioni, o su come qualcun altro, dopo anni di aspre polemiche, abbia deciso di dar vita a una nuova maggioranza con chi sin lì avversava duramente.

Noi non rappresentiamo maggioranza o opposizione, noi siamo imprenditori, noi siamo Assolombarda, noi siamo Confindustria! Quel che ci interessava negli ultimi 28 mesi era batterci perché la politica capisse che occorreva evitare errori. Che avrebbero accresciuto intensità e gravità della frenata che si avvertiva nelle dinamiche mondiali. Lo abbiamo detto e ripetuto direttamente anche a lei, Signor Presidente, quando è venuto a incontrarci a Milano”.

“Noi abbiamo preso atto che la politica allora ha deciso di non ascoltarci – ha detto Bonomi –. È risalito lo spread. Per due volte il Governo è andato allo scontro con l’Europa sui conti, e per due volte ha dovuto far marcia indietro a tutta forza all’ultimo minuto. Sulle opere pubbliche è continuato il blocco. Sulle politiche del lavoro, dopo l’errore del decreto Dignità nell’estate 2018, si è aggiunto quello di voler destinare il Reddito di Cittadinanza non solo alla sacrosanta lotta alla povertà, ma alle politiche attive del lavoro che hanno tutt’altra necessità di competenze, metriche e criteri. E che infatti non sono mai partite. Sulla spesa, si è puntato tutto o quasi su costose misure che non alzano il PIL come Quota100 e Reddito di Cittadinanza, e che nel primo caso sono oltre che molto onerose anche inique contro i giovani. Si è continuato a parlare di finte Flat Tax, il cui vero scopo è stato sottrarre a fini elettorali fette crescenti di contribuenti anno dopo anno all’Irpef attraverso forfait, con effetti distorsivi e di soglia che finiscono per allontanare nel tempo ogni prospettiva di quell’organica e ordinata riforma fiscale per lo sviluppo che chiediamo da anni. Neanche sulla messa in sicurezza dal rischio sismico e idrogeologico, che pure è minaccia oggettiva tale da consentire una fondata trattativa con l’Europa per gli enormi investimenti che richiede, abbiamo visto misure efficaci. Anche solo limitandosi ai 22 miliardi per le situazioni “più pericolose”, abbiamo registrato uno stanziamento di 6 miliardi nel 2019-21, di cui però a ora risultano meno di 400 milioni attivati”.