Arcaplanet inaugura un nuovo Pet store a Brescia

Sarà di nuovo la Lombardia a festeggiare l’arrivo di un nuovo store Arcaplanet, l’insegna leader del pet care in Italia, con assortimenti completi per il food e il non food per gli animali da compagnia grazie a oltre 10.000 referenze tra accessori e alimenti per cani, gatti, piccoli animali, roditori, pesci, anfibi e uccelli e a un’ampia selezione trasversale di prodotti esclusivi e specializzati, dietetici e veterinari, di alimentazione biologica e vegetariana.

Sabato 7 dicembre è prevista una grande festa di inaugurazione a Brescia per il nuovo negozio che si aggiunge agli altri già presenti nella Regione. Durante la giornata ci saranno omaggi per tutti, promozioni dedicate e tante novità pensate per l’alimentazione e il benessere degli animali da compagnia, in casa, all’aperto e in viaggio. Sarà inoltre possibile iscriversi all’interno del club “ArcaCard”, il programma fedeltà che oggi annovera oltre un milione di clienti attivi e permette una serie di vantaggi a livello di scontistica a punti e servizi personalizzati. Si preannuncia una giornata ricca di divertimento e sorprese, per pet e padroni: oltre alla campagna promozionale declinata in stampa, radio, adv mobile e social è prevista per il pomeriggio una diretta radiofonica con la presenza di un dj di Radio Numberone che coinvolgerà il pubblico presente con ottima musica e simpatici interventi dedicati.

Il negozio di via Triumplina

Il negozio, che sorge in via Triumplina 43 D – Brescia, è un locale di 600 metri quadrati che offre un concept innovativo, con servizi distintivi come la Parafarmacia Veterinaria con Farmacista abilitato, disponibile ad inizio 2020. Il negozio ha dato lavoro a quattro nuove risorse ed è aperto da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 21.00 e domenica con orario continuato 9.00 – 20.00 e dispone di ampio parcheggio riservato per la clientela.

La giovane (poco più di vent’anni) e dinamica azienda ha visto in questi ultimi tre anni una forte crescita dimensionale di punti vendita, fatturato e addetti, attraverso lo sviluppo e la continua innovazione di un layout del tutto simile a un supermercato dedicato solamente ai pet e agli ambienti da essi frequentati, con spazi moderni, personale competente e preparato e un grandissimo assortimento specializzato per tutti i tipi di animali domestici.

