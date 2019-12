A Offlaga questa mattina gli studenti meritevoli sono stati premiati con le borse di studio.

Studenti premiati a Offlaga

Si avvicinano le feste natalizie e come di consueto l’Amministrazione premia i giovani studenti che lo scorso anno si sono distinti per l’impegno scolastico. Dopo l’appuntamento di ieri sera, dove a essere premiati sono stati i ragazzi delle superiori, questa mattina nella palestra comunale è toccato agli allievi delle medi. Gli insegnanti hanno pensato di organizzare un concerto di Natale e una bancarella per raccogliere fondi, ma c’è stata anche la novità del il premio «Serafino», in onore a Serafino Cò, «servo della Chiesa» che ha operato per 40 anni nella parrocchia di Cignano e che poi ha portato la sua fede e la sua buona volontà in diverse città. Con molta umiltà, generosità e bontà d’animo è stato esempio di solidarietà, per questa ragione la famiglia ha distribuito tre premi ai ragazzi più solidali e altruisti della scuola, Fabiana Tallarita, Cristiana Checchi e Sabrina Gulberti.

