Una mostra animata dove i veri protagonisti sono stati gli alunni della scuola Primaria che hanno intrapreso un viaggio emozionante.

Esprimi un desiderio

“Esprimi un desiderio” è il titolo della mostra fotografica itinerante dedicata a raccontare l’esperienza artistica degli ultimi tre anni del Carrozzone degli artisti, onlus di Pontevico dedicata alla valorizzazione delle fragilità attraverso le arti dello spettacolo. Questa mattina nei locali del nuovo asilo di Milzano è stata inaugurata la prima tappa di un viaggio che porterà il Carrozzone in 18 scuole diverse, in tutta la provincia di Brescia, per un totale di più di 5mila studenti coinvolti. La mostra è unica nel suo genere:propone una scenografia semplice, ma d’impatto in cui trovano spazio le fotografie più significative dell’avventura artistica del carrozzone, ma non solo, i ragazzi non sono stati semplici fruitori, ma interpreti di una vivace animazione che li ha portati alla scoperta di quelli che sono i valori e le emozioni più importanti. “Siamo molto entusiasti di questa avventura – hanno spiegato Alberto, Sonia, Gabriele, Emilio, Mariachiara, Elena gli organizzatori – Il nostro viaggio ci ha portato alla scoperta dei valori più veri e semplici: è questo che vogliamo trasmettere”.

