A lezione di casoncello con i membri dell’Accademia. I piccoli studenti delle classi seconde di Pontoglio si sono cimentati nella preparazione del piatto tipico.

Lezione di casoncello

A lezione… di casoncello. Lunedì mattina le classi seconde della scuola primaria di Pontoglio hanno concluso il meraviglioso viaggio alla scoperta dei casoncelli De.co con una “verifica” davvero particolare. La consegna? Realizzare cinque casoncelli dall’inizio alla fine. Gli alunni infatti, per un giorno, si sono trasformati in cuochi provetti. L’associazione Commercianti ha fornito ai bambini gli ingredienti necessari per preparare il succulento piatto e Roberto Manenti e Maria Parietti, anche membri dell’Accademia italiana del casoncello, si sono assicurati che il tutto avvenisse secondo protocollo.

L’articolo completo sarà in edicola sul ChiariWeek a partire da domani, venerdì 20 dicembre.

TORNA ALLA HOME