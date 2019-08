Zeona vince per la prima volta il Palio di Urago. Grandissimo successo e partecipazione per la nona Festa medioevale organizzata dall’associazione San Lorenzo.

Che successo! E’ andata alla grandissima la nona edizione della Festa mediovale organizzata dall’associaizone San Lorenzo. Ad aggiudicarsi il Palio, per la prima volta è stata la contrada Zeona, quella dei rossi. I piccoli dei blu di San Pietro hanno invece vinto la corsa dei bambini. La manifestazione è iniziata nello scorso week end ed è poi proseguita venerdì (con la serata sotto le stelle) e sabato con un tributo agli 883. Ieri sera però si è svolto il clou dell’evento. I rossi sono stati premiati dal sindaco Gianluigi Brugali che si è complimentato con la contrada, ma ha anche evidenziato come data la grandissima partecipazione hanno vinto anche tutti i cittadini di Urago. Il primo cittadino, insieme a don Vincenzo Arici, ha inoltre ringraziato l’associazione San Lorenzo per la perfetta organizzazione (che ha visto il patrocinio del Comune). La piazza era davvero piena e la serata resterà impressa nella storia.

