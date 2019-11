Wine Spectator 2019: nella più influente classifica del vino, l’unico italiano sul podio al terzo posto è un Chianti toscano. Ma nella classifica c’è anche un vino della Franciacorta.

Wine Spectator 2019: 21 italiani in classifica

Ci sono ben 21 etichette italiane su 100 nella classifica più influente del vino. Si aggiunga pure che il Chianti Classico, in grande spolvero con 4, di cui una al terzo posto (Chianti Classico 2019 di San Giusto a Rentennano). Dopodiché tutti gli altri, con il Barolo (3 etichette) e la varietà del resto dei territori che va dall’alto Adige all’Etna, dalle Marche alla Calabria e dalla Valdellina al Vulture.

Piemonte da applausi con l’undicesimo posto per la cuneese cantina Moccagatta di Barbaresco. Ma al 27esimo posto c’è anche la cantina Renato Ratti di La Morra, sempre in provincia di Cuneo. In provincia di Vercelli (Gattinara) la cantina Nervi Conterno, poi si torna su Cuneo con la Ca’ del Baio di Treiso, l’azienda agricola Vajra e la cantina Marchesi di Barolo. In Franciacorta invece, premiato il Mirabella.

La classifica Top 10 e gli italiani nella top 100

1 St.-Julien 2016 di Château Léoville Barton

2 Cabernet Sauvignon Mount Veeder 2015 di Mayacamas

3 Chianti Classico 2016 di San Giusto a Rentennano

4 Cabernet Sauvignon Oakville Reserve 2016 di Groth

5 Brut Anderson Valley L’Ermitage 2012 di Roederer Estate

6 Châteauneuf-du-Pape 2016 di Château de Beaucastel

7 Chardonnay Carneros Hyde Vineyard 2016 di Ramey

8 Château Pichon Baron 2016 di Baron de Pichon Longueville

9 Puente Alto 2016 di Viña Almaviva

10 Bin 798 2017 di Penfols

11 Moccagatta Barbaresco Bric Balin 2015

17 Castellare di Castellina Chianti Classico 2017

19 Tenuta Bibbiano Chianti Classico Riserva 2015

26 Tolaini Cabernet Sauvignon Toscana Legit 2013

27 Renato Ratti Barolo Marcenasco 2013

29 Petra Toscana Zingari 2017

33 Castello di Gabbiano Chianti Classico 2015

36 Nervi Conterno Gattinara 2015

39 Ca’ del Baio Barbaresco Autinbej 2015

48 G.D. Vajra Barolo Albe 2015

50 Marchesi di Barolo Barbera del Monferrato Maraia 2017

54 Poliziano Vino Nobile di Montepulciano 2016

68 Mirabella Brut Rosé Franciacorta NV

72 Marotti Campi Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Luzano 2017

77 Vincenzo Ippolito Cirò White Mare Chiaro 2018

80 Casa Vinicola Triacca Valtellina Superiore Sassella 2016

83 Planeta Cerasuolo di Vittoria 2017

85 San Martino Aglianico del Vulture Arberesko 2015

87 Cantina Terlano Pinot Grigio Alto Adige Tradition 2018

96 Benanti Etna 2017

