Grande festa in questo 2018

Ottanta candeline per gli alpini di Leno

Una ricorrenza importante da festeggiare insieme. Quest’estate il Gruppo Alpini di Leno celebrerà con grandi iniziative l’ottantesimo anno di fondazione della sezione locale.

L’avvio alla settimana di festeggiamenti è stato lo scorso sabato con l’inaugurazione della mostra “La Grande Guerra” in Villa Badia di Leno. L’esposizione di corredi, cimeli e fotografie dell’epoca per ricordare un momento storico cruciale per il nostro paese e il ruolo che gli Alpini hanno avuto, fino a domenica 26.

Ma questo sarà un lungo fine settimana per le Penne nere dove questa sera, giovedì 23 agosto, presso l’oratorio San Luigi, alle 20.30, si terrà la Santa Messa in memoria degli Alpini caduti. A seguire, dalle 21.15, una fiaccolata fino al cimitero cittadino per onorare i resti mortali dei caduti lenesi della Prima Guerra Mondiale.

Le iniziative coinvolgono anche le frazioni di Milzanello, Castelletto e Porzano, con l’onore ai caduti sabato 25 alle 17 presso i singoli monumenti di ogni frazione.

Si proseguirà poi in piazza Cesare Battisti con l’onore ai caduti e la deposizione dei fiori al monumento degli Alpini dove dalle 20.30 sfilerà la fanfara alpina «Star of Alps» di Villanuova sul Clisi.

Ultimo giorno di festa

Domenica 26 all’Oratorio dove si terrà l’ammassamento dalle 8.30 con la sfilata e l’alzabandiera, a cui prenderanno parte le sezioni delle Penne nere della provincia, che condurranno i partecipanti all’Abbazia dei Santi Pietro e Paolo dove alle 10.30, durante la Santa Messa, ci sarà la benedizione del nuovo gagliardetto.

Al termine, sempre in oratorio, i partecipanti potranno pranzare con lo spiedo, su prenotazione, e la conclusiva cerimonia dell’ammainabandiera che chiuderà i festeggiamenti dell’importante traguardo.