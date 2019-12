Volontari e studenti sul palco di Gottolengo: questa mattina l’Amministrazione ha voluto riconoscere l’impegno di tutti i suoi cittadini meritevoli.

Volontari e studenti sul palco di Gottolengo

Qualcuno si è distinto fra i banchi di scuola, in mezzo a compiti, verifiche e studio matto e disperatissimo. Altri invece si sono messi in gioco per il proprio paese, in nome della solidarietà e di un bene comune: la comunità. Per questo l’Amministrazione ha voluto esprimere il proprio riconoscimento. Questa mattia al teatro Zanardelli l’Amministrazione comunale di Gottolengo, come di consueto, ha ringraziato i volontari in vista delle feste e consegnato le borse di studio agli studenti meritevoli. E se la mattina è stata intensa, il pomeriggio lo sarà ancora di più in mezzo all’allegria e alla magica atmosfera dei mercatini di Natale in piazza.

