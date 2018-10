“Visioni Educative: Valore e attualità della Pedagogia Montessori a scuola e in famiglia”

Visioni educative

Il Convegno “Visioni Educative”, attraverso lo sguardo della scienza e di chi è nella scuola pubblica presenterà gli aspetti valoriali del metodo di Maria Montessori, la quale ha trasmesso un insegnamento che ha rivoluzionato la pedagogia ed è vitalissimo in tutto il mondo, in 22.000 scuole di ogni grado che salgono a 66.500 se si considerano le scuole “a indirizzo montessoriano”. “Se osservato con attenzione il metodo della Montessori permette ai ragazzi di raggiungere qualità in termini di capacità di apprendimento e comportamentali. E il rapporto con gli altri diviene più costruttivo”.

Non tutti sono a conoscenza che la Convenzione tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e l’Opera Nazionale Montessori (ONM), siglata il 4 agosto 2016 consente la possibilità: – di istituire sezioni di scuola dell’infanzia e classi di scuola primaria secondo il metodo di differenziazione didattica Montessori negli istituti comprensivi statali – di attuare sperimentazioni dell’approccio pedagogico e del metodo educativo di Maria Montessori, in particolare nelle scuole secondarie statali di primo e secondo grado.

Patrocini e relatori

Patrocinio e collaborazione del Comune di Castiglione d/Stiviere. Patrocini di “Associazione Montessori Brescia” e “Associazione Montessori Scuola Pubblica”.

Relatori al Congegno Ing. Mario Valle – Scienziato presso il Centro Svizzero di Calcolo Scientifico di Lugano (Svizzera). Autore del libro “La pedagogia Montessori e le nuove tecnologie”. Interverrà sul tema: ”Montessori attraverso gli occhi di uno scienziato” Prof.ssa Paola Abondio – Pedagogista, dirigente scolastica attenta e aperta al cambiamento, con esperienza della pedagogia montessoriana nella scuola pubblica. Interverrà sul tema: “L’ambiente educativo montessoriano; una scuola per il nostro tempo”.

Moderatore: Maurizio Montesano, pedagogista e presidente Comitato Educazione e Scienza.

Ingresso libero. Convegno aperto a tutti, di grande interesse per genitori di oggi e futuri, insegnanti, educatori, maestri.

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA: con email, scrivendo a: educazionescienza@gmail.com con whatsapp, al numero: 3382080099.

