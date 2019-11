L’Associazione Volontari ha festeggiato i 15 anni di attività con un ricco pranzo e un bel momento comunitario con un centinaio di partecipanti.

I 15 anni del’Associazione Volontari

Ai festeggiamenti non è voluto mancare neanche il sindaco Laura Bonfiglio. ” Sono molto contenta – ha sottolineato il primo cittadino – Questa associazione svolge un ruolo molto importante per la comunità”. L’Associazione Volontari si occupa di trasporto, di centralino e di svariarti servizi che riguardano l’assistenza in generale. Ad oggi l’associazione conta circa 40 volontari, 30 dei quali operativi.

