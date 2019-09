Villa Mazzotti protagonista su Real Time. La storica residenza clarense è stata la location per la trasmissione “Matrimonio a prima vista Italia”.

Villa Mazzotti su Realtime

E mentre Arisa si esibiva in piazza, Chiari finiva in televisione. E’ andata in onda ieri sera la puntata di “Matrimonio a prima vista Italia” che ha visto la celebrazione delle nozze proprio in Villa Mazzotti, a marzo. La trasmissione, molto in voga al momento, prevede appunto il matrimonio tra due sconosciuti che si conoscono esattamente al momento del “sì”. La Villa è apparsa in televisione in tutto il suo splendore ed è stata ammirata in tutta Italia.

TORNA ALLA HOME