Via alla prima edizione del Travagliato Jazz festival

Dopo l’enorme successo del musical organizzato in Piazza Libertà che ha coinvolto un migliaio di spettatori, è stato presentato il Travagliato Jazz festival, organizzato dal Comune in collaborazione con il Corpo bandistico Santa Cecilia e con il patrocinio della Provincia e della Regione, che si terrà da giovedì a sabato prossimo. Il tema è il Traveling Jazz che, come ha spiegato Sandro Torriani (direttore artistico), “ricorda la vera natura del jazz, un genere musicale dinamico e basato molto spesso sull’improvvisazione. Il concetto di traveling è legato anche al fatto che i tre concerti si svolgeranno in tre location differenti ma molto suggestive”.

Il programma

Il programma è molto fitto e coinvolge alcuni tra i più importanti gruppi del panorama jazzistico italiano: la prima serata (giovedì 13 giugno) si svolgerà nel piazzale della biblioteca, dove verrà rappresentata la storia di Pinocchio rivisitata in ottica jazz.

La seconda (venerdì 14 giugno) si terrà sul sagrato della chiesa di Santa Maria dei Campi e in quest’occasione vi sarà un concerto a stretto contatto con la natura, mentre il terzo e ultimo concerto (sabato 15 giugno) si svolgerà in piazza Libertà. Tutti gli spettacoli cominceranno alle 21 e sono a ingresso libero.

