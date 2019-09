La prima edizione della Colorpowders ha registrato un incredibile successo: più di 200 intervenuti per ballare sotto una pioggia di colori.

Colorpowders

Questo pomeriggio il parco di via Allende è stato colorato con l’allegria, e i colori, di un esercito di ragazzi arrivati per vivere un pomeriggio di festa molto originale. L’iniziativa è stata organizzata da Verolavecchia Eventi, Polisportiva Verolavecchia, il Chiosco, Matteo Massetti, con il patrocinio del Comune e grazie allo sponsor Giamby tinteggiature. Quattro lanci di colore, musica, pane e salamina: l’estate non poteva finire meglio. “Questa iniziativa è stata voluta per coinvolgere tutti i ragazzi di Verolavecchia in un bel momento di festa”, ha spiegato l’organizzatore Matteo Massetti. Bambi, ragazzi, ma soprattutto genitori, oggi si sono divertiti proprio tutti.

