Questa mattina si sono svolti i festeggiamenti per la 63esima Festa del Ringraziamento e 65esimo anno di fondazione della sezione Coldiretti locale.

Festa Ringraziamento e Coldiretti

La Festa è iniziata nella cascina Alghisi da dove è partito il corteo di bambini, con i cesti dei doni, rappresentanti delle associazioni, autorità, cittadini e mezzi agricoli che si sono recati nella parrocchiale del funzione solenne celebrata da don Tiberio Cantaboni. Quindi la tradizionale benedizione delle macchine agricole, l’omaggio al Monumento dei caduti ed il ritorno in cascina per festeggiare insieme questa importante ricorrenza. “Questa tradizione è molto sentita – ha spiegato la presidente della sezione locale di Coldiretti Federica Tomasoni – Ringrazio i numerosi volontari e tutti quelli che a vario titolo hanno aiutato per la buona riuscita della festa”. Non sono mancati i saluti del sindaco Laura Alghisi, del segretari zonale di Verolavecchia Paolo Taetti e del vicedirettore di Brescia Mauro Belloli.

