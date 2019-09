Si è concluso stasera con grande soddisfazione da parte degli organizzatori

Verolanuova un week end all’insegna dello sport

Da venerdì un’atmosfera sinergica ed energica ha contaminato la comunità verolese e quelle nei dintorni allo stadio Bragadina, grazie alla festa dello sport.

Organizzata dall’associazione I Benandanti in collaborazione con Sporthouse, la manifestazione non ha creato solo convivialità ma altresì ha mandato un messaggio: l’importanza sociale, formativa e di benessere che lo sport può offrire. Oltre allo sport in queste sere c’è stata un’altra protagonista: la musica con diverse band e la lezione di Hip hop e di fitness per tutti. Stasera grande esibizione sempre di Hip hop del gruppo di Claudia Mor. Ieri pomeriggio (sabato) invece torneo di tennis.

Grande partecipazione anche delle associazioni attive nel sociale che hanno presenziato e unito il proprio messaggio a quello che è stato il leitmotiv della festa. Gli organizzatori stanno già pensando al prossimo anno.

