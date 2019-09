Ricordando Luca Rossetti in auditorium facendo beneficenza

Verolanuova in scena ora la quarta edizione di una voce per un sorriso

La serata dedicata al piccolo Luca Rossetti, scomparso nel gennaio 2016 a causa di una grave malattia ha una nobile causa.

In questi anni la sua famiglia infatti ha affrontato dolore della perdita donando supporto ad altre famiglie, ad altri bambini, ad altre realtà. Così è nato (in occasione del suo compleanno) l’evento a finalità benefica “Una voce per un sorriso”, giunto stasera alla sua quarta edizione denominata “I Ragazzi di periferia”, con il patrocinio del Comune di Verolanuova.

Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto alla “Zebra Onlus” a sostegno del progetto di ampliamento del servizio di Radiologia pediatrica dell’ospedale dei bambini di Brescia.

Sul palco verolese interpretati con grande arte le migliori voci Claudio Baglioni grazie alla performance di Igor Minerva, Adriano Celentano grazie a Leonardo Gisonda ed Eros Ramazzotti grazie a Paolo Gaudini​, quest’ultimo ha duettato con la splendida voce di Emanuela Torriani. Non sono mancate le emozioni con Paula Guzmàn e Alegria Amaya.

A fine serata l’emozionante momento della donazione da parte dell’associazione il dono di Luca per la Zebra onlus.

