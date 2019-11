Grande affluenza alla castagnata in piazza, si continuerà fino questa sera

Verolanuova in piazza Aido e Alpini con le castagne

Nella giornata di Ognissanti sono scesi in piazza per un’azione solidale, armati di castagne e paiolo, per promuovere la vita.

Hanno unito le forze Alpini e Aido di Verolanuova e stanno riscontrando un’ottima risposta di pubblico.

Continueranno fino a fine scorte a dispensare bontà, simpatia e informazioni fino alle 19.30.

