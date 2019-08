Un culto che sopravvive anno dopo anno dal dopoguerra

Verolanuova Festa di San Rocco

A Verolanuova anche quest’anno è andata in scena la celebrazione di San Rocco. Una festa nata come religiosa e come tale è stata mantenuta dal secondo dopoguerra sino ad oggi.

Dopo la celebrazione religiosa nella chiesetta dedicata al santo, si è snodata la tradizionale processione tra le vie del rione con la statua di San Rocco e il reliquiario, anticipata dal corpo bandistico Stella Polare di Verolanuova, che sul vialetto della chiesetta al termine del celebrazione ha tenuto un concerto.

