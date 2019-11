Uno spettacolo in dialetto a Castrezzato per ricordare la Grande Guerra: sala piena per “E le rane partirono”.

Sul palco per ricordare

Ieri sera, alla sala polivalente 27 maggio 1220, è andato in scena lo spettacolo commemorativo della Prima Guerra mondiale. “E le rane partirono” è stato organizzato e realizzato dalla neonata associazione Cultura e dialetto con il patrocinio del Comune. Lo spettacolo è stato inscenato da “I strabangoi de Castrezat” con il supporto della corale Don Arturo Moladori. L’idea è stata della presidente del sodalizio che ha curato le ricerche storiche mentre Santo Gafforini si è occupato della regia. È stato raccontato il periodo della Guerra secondo le diverse prospettive, anche quelle dei bambini, ed è stata anche valorizzata la figura della donna che seppur abbia fatto tanto, viene spesso dimenticata. La sala era piena e diverse persone erano anche in piedi. Presente, oltre a numerosi membri dell’Amministrazione, anche il parroco Mario Stoppani.

