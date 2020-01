Grazie alla banda e ad alcuni insengnanti dell’Accademia Ignazio Pasini, che ha chiuso i battenti di recente, nascerà una nuova scuola di musica.

Una nuova scuola di musica

Dopo la recente chiusura dell’Accademia Ignazio Pasini la maestra Anita Mattioni si è unita al Gruppo musicale don Giulio Marini, la banda, per dare vita a una nuova scuola di musica per i ragazzi che potranno così apprendere gli strumenti della banda ma non solo.

Queste nuove attività avranno luogo nei nuovi locali all’interno dell’Istituto comprensivo, spazi che dovrebbero essere pronti a breve.

Concerto di Santo Stefano

L’annuncio è stato dato durante il concerto di Santo Stefano in Auditorium.

Sul palco erano presenti la banda di Corte Franca Gruppo musicale, alcuni musicisti vicini al gruppo e gli Amici della musica di Provaglio d’Iseo. Con loro c’erano il tenore Amleto Pedercini, il soprano Raffaela Sirani e i solisti Antonella Pisanu e Mauro Vavassori.

