Verrà inaugurata domani, sabato, la mostra di Domenico Parigi nella Sala Civica di Capriolo.

L’evento avrà luogo alle 21 ma la mostra rimarrà aperta per tutto il periodo delle Feste.

Una mostra per ricordare Domenico Parigi

Verranno esposte una quarantina di immagini stampate su carta fotografica con tinte dai riflessi metallici, scelte per ricordare la passione di Parigi per il fuoco e le sue luminescenze. Si tratta di opere realizzate nei suoi ultimi mesi di vita. Il nome della mostra significa «Bruciature» in lingua francese e richiama la tecnica unica di Parigi: ha lavorato su negativi e diapositive personali e di altri autori, manipolandoli e poi intervenendo con il fuoco, usando punte acuminate di varie dimensioni rese incandescenti. Nei suoi interventi non solo ha bruciato parte dei supporti, ma ha lasciato che si accartocciassero parzialmente, che si sciogliessero in alcuni punti e persino si rompessero.

Domenico Parigi

Parigi ha operato sulla scena artistica lombarda dalla fine degli anni Sessanta. Era artista a tutto tondo, fotografo, manipolatore e collezionista. La sua produzione è legata alla sperimentazione e, per la maggiore, alla fotografia creativa. È stato, tra gli altri, presidente del circolo fotografico le Molere di Sarnico in provincia di Bergamo e parte del Gruppo Ricerca Immagine di Brescia.

Le parole dei familiari

“Ricordare il nostro Domenico a un anno esatto dal momento in cui ci ha lasciato è per noi emozionate – hanno affermato Silvana e Giovanni Parigi – Entrambi abbiamo vissuto con la consapevolezza di essere moglie e figlio di un uomo unico ed eccezionale. Il dolore per la sua perdita è compensato da ciò che ci ha lasciato in termini morali, umani e artistici. Oggi vogliamo condividere il grande patrimonio che Domenico ci ha donato con i capriolesi e con tutte le persone che vorranno visitare la mostra”.

Il sindaco

“Questo evento è uno di quelli a cui abbiamo più tenuto nel corso del 2019, ma non il solo – ha afferamto il sindaco Luigi Vezzoli – Ci siamo impegnati in una serie di iniziative importanti legate alla cultura, allo sport, al turismo e anche al sociale, come per esempio le serate e giornate dedicate alle donne contro la violenza. Con questo ultimo evento dell’anno vogliamo augurare ai capriolesi e non solo buone feste, con il

proposito di impegnarci sempre più nella promozione del nostro territorio e dei suoi personaggi”.

Organizzazione e orari

La mostra è stata organizzata da Beppe Prandelli, fotografo professionista e amico, e da Milla Prandelli, giornalista e fotoreporter, con il patrocinio del Comune. L’esposizione rimarrà aperta fino al 6 gennaio nei seguenti orari: venerdì dalle 20 alle 22, sabato dalle 18 alle 22, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, a Santo Stefano e il giorno dell’Epifania dalle 15 alle 18. L’esposizione rimarrà chiusa a Natale, il 31 dicembre e il primo gennaio.