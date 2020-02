Un successo la camminata nella campagna di Quinzanello con l’associazione Combattenti e Reduci.

Camminata a Quinzanello

Grande successo per la camminata a Quinzanello, organizzata dall’associazione Combattenti e Reduci. Oltre cinquanta persone si sono ritrovate oggi pomeriggio davanti al monumento ai Caduti per fare una bella camminata tutti insieme e per passare un pomeriggio in compagnia. Una bellissima iniziativa dell’associazione che ha anche offerto la merenda ai partecipanti. “Pensavamo di avere un’adesione di massimo 30 persone e invece il numero si è raddoppiato – ha spiegato il presidente Giovanni Gregorio – Siamo molto felici e contenti di come le persone hanno risposto e come associazione continueremo a studiare altre iniziative”.

TORNA ALLA HOME PAGE