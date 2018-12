Per il quarto anno consecutivo il Teatro Delle Ali di Breno darà la possibilità alle band che propongono pezzi originali di esibirsi sul suo palco – sul quale hanno suonato artisti come Stefano Bollani, Sarah Jane Morris, Arto Lindsay e quest’anno Robben Ford – insieme ad altre giovani formazioni, davanti a una giuria di esperti, e di gareggiare per un premio/rimborso spese del valore di 600 euro.

Battle of the band

La “Battle of the bands” del Teatro delle Ali di Breno (BS) è dedicata ai gruppi emergenti che propongono pezzi propri, con testi e musiche originali, torna per una quarta edizione ricca di novità: le selezioni, infatti, aprono a candidati da tutta Italia (nelle passate edizioni il concorso era riservato ai residenti in provincia di Brescia e Bergamo e successivamente alle formazioni della Lombardia) e i due premi in palio per le migliori band si fanno ancora più interessanti e consistenti, per un ammontare di 600 euro ciascuno.

Come partecipare

Partecipare è semplice, basta essere in possesso dei seguenti requisiti:

– essere formazioni di minimo 2 elementi;

– avere nel proprio organico almeno un membro di età inferiore ai 35 anni;

– proporre per il concorso almeno il 50% di produzioni musicali proprie.

Le band potranno iscriversi gratuitamente fino a venerdì 7 dicembre, scaricando il bando e i vari moduli dal link https://www.teatrodelleali. com/ring-musicali/: viene richiesto l’invio di tre brani via mail – almeno due di produzione propria – con relativi testi e traduzioni in caso di lingua straniera.

Come funziona

Nel corso delle serate di venerdì 15 e sabato 16 febbraio le band selezionate da una giuria di qualità si sfideranno sul palco del Teatro delle Ali di Breno per decretare la formazione vincitrice. Presto, inoltre, verranno comunicati i nomi dei membri della giuria, che riserveranno interessanti sorprese.

Le due band che saranno considerate migliori avranno diritto a un rimborso spese in denaro del valore di 600 € (+ eventuali ritenute di legge).

Organizzazione

La quarta edizione dei Ring Musicali è organizzata in collaborazione con Musica da Bere, il concorso musicale dell’Associazione Culturale Il Graffio, che dal 2010 porta in provincia di Brescia la migliore musica emergente in circolazione.