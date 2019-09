Tutti in piazza per un weekend comunitario

Tutti in piazza per un weekend comunitario sabato 21 e domenica 22

Sabato 21 settembre e domenica 22 settembre a Comezzano-Cizzago si terrà l’evento “Tutti in piazza”, una manifestazione organizzata dal Comune in collaborazione con i commercianti, le associazioni e gli agricoltori.

La prima edizione

La festa, al suo esordio nel settembre 2019, si propone due finalità: far vivere la centrale piazza Europa e assaporare la bellezza del sentirsi comunità e del condividere.

Fitto il programma della manifestazione

Sabato mattina l’evento collaterale di Puliamo il mondo, dalle 8.30 alle 12, con le attività di raccolta rifiuti sul territorio ad opera dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado, coadiuvati da volontari e semplici cittadini. Alle 18 il taglio del nastro e inaugurazione ad opera del sindaco Alida Potieri e delle autorità. Alle 18.30 un dibattito con la partecipazione di Confartigianato, Confcommercio e Coldiretti. Tra i relatori Alfredo Grassi, presidente della Cooperativa di Garanzia di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, Francesca Porteri di Confcommercio Brescia, Nunzio Friscione, rappresentante della Federazione Provinciale Coldiretti Brescia. Alle 20.30 la sfilata di moda.

Domenica invece ecco proposto lo spiedo targato avis, solo su prenotazione. Alle 15 giochi per bambini e ragazzi, con spettacoli ed esibizioni.

In serata le premiazioni

Alle 20, saranno premiati le attività commerciali più longeve presenti sul territorio e degli agricoltori storici del paese. Anche i volontari di “Puliamo il mondo” saranno premiati sul palco in piazza. Per l’intera durata della manifestazione, saranno proposti intrattenimenti musicali e stand gastronomici. In piazza ci saranno anche i gonfiabili per i più piccoli, l’esposizione di alcune macchine agricole e la possibilità di prenotare un volo panoramico sul paese.