L’associazione Girasoli, l’Acli e i Comuni di Milzano e Pralboino hanno organizzato un momento di ricordo del dramma della Shoah molto emozionante.

Giornata della memoria

In occasione della Giornata della memoria molti cittadini e soprattutto i bambini della scuola primaria si sono ritrovati sabato sera, nella sede dell’associazione Pensionati, per dare vita ad un momento di riflessione comunitario. I sindaci di Milzano e Pralboino, Massimo Giustiziero e Franco Spoti, hanno aperto la celebrazione lasciando poi spazio alle voci dei bambini. Poesie, canzoni, pensieri: i bambini, coadiuvati dalle loro insegnanti hanno fatto un ottimo lavoro di studio, ma soprattutto di conoscenza di una delle pagine più drammatiche della storia. “La presenza di voi bambini è molto importante – ha sostenuto la presidente dell’associazione Girasoli Maria Teresa Scaglia – Sarete voi i depositari della Giornata della memoria, a voi è chiesto non solo di non dimenticare, ma di trasmettere i fatti storici affinché non si ripetano le tragedie del passato”.

TORNA ALLA HOME PAGE