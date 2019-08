Trattori rombanti a Roccafranca per il memorial Luciano Metelli: successo per la terza edizione dell’originale iniziativa.

Trattori rombanti

Un percorso articolati, fra curve, slalom e altri ostacoli. Ma soprattutto sfidando il cronometro. Questa la gara che hanno dovuto affrontare i partecipanti del terzo memorial Luciano Metelli, che questa mattina è andato in scena in paese. Una gara che ha messo alla propria le capacità di tutti, conclusa con una dimostrazione di tiro dei pesi. A trionfare quest’anno è stato Fabio Macri strappando il titolo all’ex vincitore Giuseppe Gritti, che ha finito la sfida al secondo posto. Medaglia di bronzo invece per Angelo Coccaglio.

