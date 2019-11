Tra civismo e divertimento va in scena il November Party: successo per la seconda edizione dell’evento, oltre 200 i ragazzi che ieri sera hanno partecipato alla manifestazione ospitate dalla suggestiva location Tenuta Acquaviva.

Una serata tra sensibilizzazione e divertimento

Dopo l’evento apripista dello scorso anno, la seconda edizione del November Party, organizzato dal Comune di Travagliato con la collaborazione del gruppo scout Clan Fiamma Olimpo e del partner tecnico A2A, ha coinvolto oltre 200 travagliatesi tra i 17 e i 21 anni.

Anche stavolta, nell’elegante cornice della Tenuta Acquaviva, riservata esclusivamente alla festa per l’occasione, ha preso vita un evento partecipato e coinvolgente. A intervenire sul palco l’ingegner Leonardo Zaniboni, direttore ingegneria ambiente di A2A, che ha illustrato come partecipare attivamente in un’economia di tipo circolare per mantenere un buono standard di sviluppo senza gravare ulteriormente sulla salute del pianeta. Al termine dello speech i ragazzi si sono sfidati con un quiz online per testare le conoscenze acquisite durante la serata: i vincitori sono stati premiati con un cesto regalo contenente prodotti bio – come farina, pasta e biscotti – provenienti dagli orti e dalle viti concimati con il compost di A2A. Presenti l’assessore alle Politiche sociali e giovanili Christian Bertozzi e il sindaco Renato Pasinetti.

