Torna anche quest’anno la Festa dei Fontanì per le vie del centro di Trenzano.

L’evento

Domenica 9 settembre, dalla mattina fino alla sera, nelle vie del centro e in piazza delle Libertà si respirerà aria e tradizioni trenzanesi, grazie all’evento promosso dall’associazione dei commercianti e dei negozi locale, che ogni settembre, propone questa iniziativa. L’edizione del 2018 sarà la quinta.

In mostra

Bancarelle, sfilate, esposizioni, arte, giochi, musica e tanto altro ancora per le vie del centro. Tradizione anche in cucina a mezzogiorno con l’immancabile spiedo bresciano proposto dall’associazione delle Penne nere locale (solo su prenotazione al 339-4668443). Nel pomeriggio musica live con i The River Band.

Sarà allestita anche nelle vie del corso, un’area giochi per i più piccoli. In serata la tombolata alle ore 21 e lo spettacolo del mangia-fuoco a seguire.

Non solo artigianato e negozi, ma anche sport e associazionismo

In mattinata spazio ai gruppi sportivi e al mondo delle associazioni. Alle 10 la messa dedicata allo sport e a tutti gli atleti. A seguire la presentazione delle realtà associative sportive. Nel corso della giornata saranno presenti gli stand dei gruppi sportivi della Polisportiva, del calcio, del basket, delle arti marziali, dell’hockey, del pattinaggio, della pallavolo, della ginnastica artistica, delle majorettes e di molte altre attività agonistiche made in Trenzano.