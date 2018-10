Titanic torna al cinema anche nel bresciano. Il colossal firmato James Cameron festeggia 20 anni e viene riproposto sul grande schermo.

Titanic torna al cinema anche in Brianza

Un film mai passato di moda. Il colossal Titanic festeggia 20 anni dalla sua prima uscita sul grande schermo e per l’occasione viene riproposto al cinema, anche in Brianza.

Come non ricordare le avventure di Jack e Rose sul transatlantico noto al grande pubblico per la traversata più tragica della storia? La loro storia d’amore ha appassionato milioni di persone a partire da quel 16 gennaio del 1998, quando venne proiettato per la prima volta. E così la QMI Stardust, per celebrare questo importante anniversario, ha pensato di farlo rivivere ancora una volta sul grande schermo, farlo conoscere anche alle nuove generazioni. Il tutto in soli 3 giorni, l’8, il 9 e il 10 ottobre.

Campione d’incassi

Titanic, vincitore di 11 premi Oscar, è stato letteralmente campione d’incassi: si tratta infatti del secondo film della storia per introiti al botteghino, dopo Avatar, sempre del regista Cameron. E’ stato oltretutto il film che ha lanciato un giovanissimo Leonardo Di Caprio, oggi celebre attore di Hollywood, al fianco di Kate Winslet, che grazie alla sua magistrale interpretazione si è guadagnata una candidatura agli Academy Awards. La loro amicizia, nata sul set di Cameron, è ancora oggi tra quelle più chiacchierate sui tabloid americani e britannici.

Una pellicola intramontabile che vi aspetta anche nelle sale di Brescia e della provincia.

A trasmetterlo saranno: la Multisala Oz a Brescia, l’Arcadia delle Porte Franche a Erbusco, Starplex di Corte Franca e Cinestar di Cortenuova.