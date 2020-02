Sul Nutella Stage di Sanremo anche il coccagliese Stefano Rosa. In televisione poco fa, il giovane cantante franciacortino si è esibito insieme ad altri cento del Rockin’ 1000.

Prima al Rockin’ 1000, poi a Sanremo. Stefano Rosa non era fra i giovani emergenti del Festival della Canzone italiana 2020 che hanno calcato il palco dell’Ariston, ma il coccagliese, al Festival, ci è arrivato lo stesso insieme ad altri novantanove talenti della musica.

Classe 1987, il cantautore a ottobre era salito sul palco del Rockin’ 1000 (per la quinta volta) allestito all’aeroporto di Linate in occasione della riapertura delle piste con altri mille musicisti, i Subsonica, Manuel Agnelli e un pubblico da 20mila spettatori. Per non farsi mancare nulla, questa sera era anche in tv, proprio al Festival di Sanremo.

Nutella, uno dei main sponsor del Festival, ha infatti voluto cento dei musicisti del Rockin’ 1000, selezionati dai “guru” dell’evento musicale. Tra questi trenta cantanti, anche Stefano Rosa. I talenti del Rockin’ 1000 si sono esibiti in piazza Colombo, proprio sul Nutella Stage dove martedì ha cantat anche Emma Marrone.

Il servizio completo con l’intervista a Stefano Rosa sul numero di Chiariweek in edicola da venerdì.

