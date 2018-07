Concorso fotografico, street food e musica dal vivo in una sola sera.

Loghena summer fest

La piazza longhenese si è accesa per il Longhena summer fest organizzato dalla biblioteca comunale con il supporto di Amministrazione e parrocchia.

Concorso fotografico

Il concorso fotografico ha premiato Mino Mazzuchelli con la sua opera “Longhena by night”, che si aggiudicherà la copertina del calendario dell’anno 2019. Insieme a questa altre 12 fotografie che ritraggono il paese e i suoi abitanti sono state scelte per completare il calendario che il comune donerà a tutte le famiglie residenti.

“Speriamo vivamente di riuscire a riproporre questo evento anche l’anno prossimo – ha dichiarato il sindaco Giancarlo Plodari – magari con un altro tema per il concorso fotografico”.